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Zirvede animasyon filmler var

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | 03.12.2018 14:53 | Son Güncelleme

Noel arifesine giren Amerikalılar, soluğu sinema salonlarında aldı. Ülkemizde henüz vizyona girmeyen Ralph Breaks the Internet, beklendiği üzere gişe liderliğini sürdürdü.

Gişe yarışının ilk iki sırasında animasyon yapımlar yer aldı. Ülkemizde henüz vizyona girmeyen Ralph Breaks the Internet, beklendiği üzere gişe liderliğini sürdürdü.

Hollywood yıldızı Gal Gadot'ın seslendirme kadrosunda yer aldığı; başına iyi niyeti ve saflığı yüzünden türlü belalar açan Ralph karakterinin macerasını anlatan Ralph Breaks The Internet (Ralph ve Internet) iddialı filmleri geride bırakarak liderliğini sürdürdü. Film iki haftada 119.3 milyon dolarlık (Yaklaşık 620 milyon TL) hasılat elde etmeyi de başardı.

Zirvede animasyon filmler var

Green Book (Yeşil Rehber)

Green Book (Yeşil Rehber)
Moonlight ile Oscar'a layık görülen Mahershala Ali'nin saygın piyanist Don Shirley'ye hayat verdiği Green Book 3.9 milyon dolarlık hasılatıyla 10’uncu sırada yer aldı.

Widows (Dul Kadınlar)

Widows (Dul Kadınlar)
Oscar ödüllü Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez ve Cynthia Erivo’nun başrollerini paylaştığı filmin hafta sonu gişesi 4.4 milyon dolar.

Robin Hood

Robin Hood
Jamie Dornan ve Taron Egerton ikilisini bir araya getiren kült yapım 4.7 milyon dolarlık gişesiyle 8’inci sırada yer aldı.

The Possession of Hannah Grace

The Possession of Hannah Grace
Gizem ve gerilimi harmanlayan The Possession of Hannah Grace’in hafta sonu hasılatı 6.5 milyon dolar.

Instant Family

Instant Family
Mark Wahlberg ve Rose Byrne’lı aile komedisi Instant Family, 7.2 milyon dolarlık hasılatıyla listede üst sıralarda yer almayı başardı.

Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody
Yılın en çok ses getiren yapımlarından olan Bohemian Rhapsody 8.1 milyon dolarlık hasılatıyla gişede iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)
Çok sevilen Harry Potter evreninin devam serisi olan Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) 11.2 milyon dolar dördüncü sırada yer aldı.

Creed II: Efsane Yükseliyor (Creed II)

Creed II: Efsane Yükseliyor (Creed II)
Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan'ın başrolleri paylaştığı 2015 yapımı Creed'in devamı Creed II filmine 16.8 milyon dolarlık bilet kesildi.

Grinç (The Grinch)

Grinç (The Grinch)
Vizyondaki animasyon yapımlardan biri olan The Grinch, gösterimdeki dördüncü hafta sonunda 17,7 milyon dolarla ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

Ralph Breaks The Internet (Ralph ve Internet)

Ralph Breaks The Internet (Ralph ve Internet)
Yılın merak edilen animasyonlarından Ralph ve İnternet (Ralph Breaks the Internet), vizyondaki ikinci hafta sonunda elde ettiği $25,75 milyonla zirvedeki yerini korudu.
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Anahtar Kelimeler:
box office gişe listesi

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