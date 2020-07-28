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Zirvede büyük coşku

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 12:05 | Son Güncelleme

Dağcılar 24 Temmuz Gazeteciler bayramını Erciyes Dağı’nın 3.917 metre yükseklikteki zirvesinde kutladı.

Dağcılar 24 Temmuz Gazeteciler bayramını Erciyes Dağı’nın 3.917 metre yükseklikteki zirvesinde kutladı. Edirne’den Iğdır’a, Sinop’tan Hatay’a tüm gazetecilere zirveden selam gönderdi.
Aralarında gazeteci Bekir Demirağ’ın da bulunduğu dağcılar, 24 Temmuz Gazeteciler Bayramını Orta Anadolu’nun en yüksek noktası olan ( 3.917 metre ) Erciyes Dağının zirvesinde coşkulu bir şekilde kutladı. Lütfullah Batman’ın ekip liderliğini üstlendiği bu tırmanış, dağa ilk kez çıkan gençlerin de katılmasına ve oldukça zor şartlara rağmen gayet başarılı geçti. Muharrem Barut Dağ evinde kamp kuran dağcılar, gece yarısından sonra Sırt rotasından çıkışa başlayıp, Hörgüçkaya arkasından dolaşarak saat 10.00 civarında Erciyes Dağı’nın doğu zirvesine ulaştı. Zirvede bayrakları gururla açıp, bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz anısına dualar eden dağcı grubu, daha sonra dinlenmeye çekildi. Bu arada zirve defterine de o anki duygularını aktardı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyesi- amatör dağcı Bekir Demirağ zirve defterine aynen şunları yazdı:
‘ Erciyes zirve 3.917 metre
24 Temmuz 2020 saat 10.00
Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü
Gazeteciler bayramı,
Bizim bayramımız !..’
Bu tırmanışımı Edirne’den Iğdır’a, Sinop’tan Hatay’a kadar bu güzel ülkemiz ve milletimiz için gece-gündüz demeden çalışan gazeteci meslektaşlarım için yaptım. Burada şunu da naçizane hatırlatmak istiyorum : ‘Gazeteciliğin temel ilkesi tarafsız olmak, toplumu doğru şekilde yani objektif olarak bilgilendirmektir.’ Gazeteciler bayramınız kutlu olsun!. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.
Tırmanışa katılan dağcılar şunlar:
Lütfullah Batman, Erol Çetin, Oğuz Kağan Açıkgöz, Serdar Yavaş, Murat Ulaş Silvan, Mustafa Eliaçık ve Bekir Demirağ.

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Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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