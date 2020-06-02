YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Ziya Alkurt’un gözü formada

Ziya Alkurt’un gözü formada

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un başarılı kanat oyuncusu Ziya Alkurt kalan son 8 haftada gözünü formaya dikti.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 27.

Ziya Alkurt’un gözü formada

Hes Kablo Kayserispor’un başarılı kanat oyuncusu Ziya Alkurt kalan son 8 haftada gözünü formaya dikti.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerde Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılı oyuncuların istekli ve keyifli olması hem teknik heyeti hem de yöneticileri sevindiriyor.
Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan başarılı kanat oyuncusu Ziya Alkurt, kalan son 8 haftada formayı kolay kolay bırakmayı düşünmüyor. Ziya Alkurt, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile Hırvat teknik adam Prosinecki’nin gözüne girmeyi başardı.
Kalan son 8 haftada takıma adına elinden gelenin fazlasını yapacağını ifade eden Ziya Alkurt, “Takım olarak bu süreci oldukça verimli ve iyi geçiriyoruz. Hasret sona eriyor ve kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Kalan 8 hafta bizim için zor geçecek ama biz inandık ve bunu başaracağız” dedi.
Ziya Alkurt’un Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:08
Öğle
12:41
İkindi
16:35
Akşam
20:04
Yatsı
21:44

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.