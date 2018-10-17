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Ziya Doğan, Gümüşhanespor'dan istifa etti!

FUTBOL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:39 | Son Güncelleme

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor’da teknik direktör Ziya Doğan görevinden istifa etti.

Ziya Doğan, Gümüşhanespor'dan istifa etti!

Gümüşhanespor'un basın sözcüsü Hayati Yalçın, teknik direktör Ziya Doğan’ın istifa ettiğini açıkladı.

2017-18 sezonunda ligin bitimine 8 maç kala Gümüşhanespor’da teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli teknik direktör, bu sezon Gümüşhanespor’un başında çıktığı 8 karşılaşmadan da galibiyet elde edemedi.


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