Ziya Doğan, Gümüşhanespor'dan istifa etti!

Gümüşhanespor'un basın sözcüsü Hayati Yalçın, teknik direktör Ziya Doğan’ın istifa ettiğini açıkladı.
2017-18 sezonunda ligin bitimine 8 maç kala Gümüşhanespor’da teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli teknik direktör, bu sezon Gümüşhanespor’un başında çıktığı 8 karşılaşmadan da galibiyet elde edemedi.
Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2020/2021 sezonunun sonuna kadar uzattı!
Volkan Demirel'e bir şok daha!
Alper Potuk gerçeği ortaya çıktı!
Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!
İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı!
Bilic'ten Beşiktaş'a çılgın teklif!
Beşiktaş'ta Adriano şoku! 3-4 hafta yok
Maç değil savaş! 11 kırmızı kart çıktı
Sakaryaspor- Amedspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum