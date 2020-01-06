Ziya Erdal: Sivasspor 10 yıl sonra yeniden zirvede

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, takımın ilk yarıda gösterdiği performans ve ligin ikinci yarısındaki şampiyonluk yarışı hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
Ligin ilk yarısında iyi bir performans gösterdiklerini belirten Ziya Erdal, "Ligin ilk yarısı bizim için çok iyi geçti. Belki de hem taraftarımızın hem de kimsenin beklemediği bir şeyi yaptık. 10 yıl sonra ligin ilk yarısı biterken yeniden Sivasspor'u zirvede görüyoruz. Bizim için güzel geçti ama lig ilk yarı itibarıyla bitmiyor. Ligin ikinci yarısı var ve daha zorlu geçecek. Hem Avrupa mücadelesi veren hem ligde kalma mücadelesi veren hem de şampiyonluk için oynayan takımlar var. İkinci yarıda yarış çetin geçecek. İnşallah Sivasspor için ikinci yarı da ilk yarı gibi geçer" dedi.
Sezon sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Erdal, "Şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Sivasspor'un şampiyonluğa oynadığı iki sezonda da ben takımdaydım. Alt yapıdan gelen bir oyuncuydum. Şimdi de takım kaptanı olarak mücadele ediyorum. Şampiyonluk için çok erken olsa da biz taraftarımıza şunun sözünü veriyoruz; 'biz bu mücadelenin sonuna kadar içinde olacağız. Olur ya da olmaz ama taraftarımız mücadeleyi sonuna kadar sahada görecek, bundan emin olsunlar" diye konuştu.
Teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın kendileri için büyük bir şans olduğun dile getiren Ziya Erdal, "Hocamız, yönetimimizin ve şehrimizin yapısını çok iyi biliyor. O büyük bir avantaj. Takım olarak çok çalışacağız. Sezon başından beri çok iyi antrenmanlar yaptık. Hocamız bizim için bir şans. Onun için de başarılı olup onu da mutlu etmek isteriz" açıklamasında bulundu.
(DHA)
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
''Avrupa'dan birçok takım onu takip ediyor''
G.Saray, milli futbolcu için teklifini yaptı
Luce teklif aldığı takımları açıkladı
F.Bahçe'de ayrılık an meselesi
Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı
İtalyanlar Beşiktaşlıyı istiyor!
G.Saray'dan Onyekuru'nun bonservisi için açıklama
Fenerbahçe’de sürpriz isim kadroda!
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
Beşiktaş 3 eksikle çalıştı
İbrahimovic'e büyük şok! Heykeli yıkıldı
Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?
İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!
Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek
Bayern Münih'ten transfer
Diagne kamp kadrosuna alınmadı