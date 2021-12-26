YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Ziyaretçilere makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan Bursalı müezzin hayatını kaybetti

Ziyaretçilere makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan Bursalı müezzin hayatını kaybetti

26.12.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziyaretçilere makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan Bursalı müezzin hayatını kaybetti

Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'nin ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar, kalp krizi sonucu vefat etti.

Uyar'ın naaşı, yarın öğle vakti bu camide kılınacak cenaze namazının ardından Büyükorhan ilçesi Armutçuk Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın, vakitlerine göre makamlarda okuduğu vakit ezanlarını dinleyip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çalışmalarından etkilendiği müezzine tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.

İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, o tarihten itibaren görevini sürdürüyordu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik hazırlıkları başladı! Evlilik hazırlıkları başladı!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındıBursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazar

İmsak
06:47
Sabah
08:18
Öğle
13:09
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:16

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Pazar

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Gemlik Körfez Eczanesi
Gemlik
Zeynep Özdemir Eczanesi
Gemlik
Selçuk Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Yaşam Eczanesi
Inegol
Uzun Sokak Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.