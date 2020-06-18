YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Ziyarete açılan Hayvanat Bahçesinin yeni sevimli dostları

Ziyarete açılan Hayvanat Bahçesinin yeni sevimli dostları

ANTALYA HABERLERİ  | 18.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni hayvan türlerini ağırlamaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni hayvan türlerini ağırlamaya başladı. 1 Haziran itibarıyla tekrar kapılarını ziyaretçilere açan Hayvanat Bahçesi ailesine bu süreçte Babun, Vulture ve Avrupa muflonu gibi 6 farklı türden 16 yeni üye katıldı.
Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapıyor. Doğa ile iç içe, hayvanlara geniş yaşam alanı sunan hayvanat bahçesi en yeni ve sevimli üyeleri ile zenginleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 70 gün kapalı kalan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, normalleşme kararıyla birlikte 1 Haziran’da tekrar açıldı. Kapalı olduğu süreçte bakıma alınan hayvanat bahçesi ailesine bu süreçte 4 tane Mısır Akbabası olarak bilinen vulture, 3 Avrupa muflonu, 3 koypu, 3 kuyruksüren, 2 lemur ve 1 babun dahil edildi.

İlginç türler
Ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek ve doğada görmedikleri türleri göstermek istediklerini ifade eden Hayvanat Bahçesi yetkilileri, “Hayvan türü ve sayılarını arttırmak istiyoruz. Özellikle tek olan hayvanların eşlerini bulmak istiyoruz. Vatandaşların ilgisini çekebilecek hayvanları bulmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’deki mevcut hayvanat bahçeleriyle görüştük Bursa, Eskişehir ve Polonezköy hayvanat bahçelerinden bizde bulunmayan vultrin, kuyruksüren ve koypunun da aralarında bulunduğu yeni türleri hayvanat bahçemize kazandırdık. 1 Haziran itibarıyla yeni türlerle kapılarımızı açtık. 18 yaş altındaki vatandaşlarımız hayvanat bahçemizi velileri nezaretinde gezebilecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya’da hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Hindistan'da kamyon traktöre çarptı: 12 ölü, 11 yaralı

Hindistan'da kamyon traktöre çarptı: 12 ölü, 11 yaralı

Antalya Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Mavi Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeni Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Neşet Ertaş'ın Eski Eşi Leyla Ertaş Ameliyat Oldu

Neşet Ertaş'ın Eski Eşi Leyla Ertaş Ameliyat Oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.