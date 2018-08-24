Zlatan Ibrahimovic, Avrupa'ya dönmeyi düşünmüyor

Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan İbrahimovic, geleceğine dair açıklamalarda bulundu... İsveçli yıldız, kendini iyi hissettiğini vurgularken Los Angeles'ta mutlu olduğunu söyledi...

Los Angeles Galaxy'nin aktif futbol yaşantısındaki son takım olup olmayacağına dair soruyu yanıtlayan Zlatan "LA Galaxy benim son durağım mı olacak bilmiyorum ancak ben hala hayattayım. İnsanlar unutuyor ancak çok ağır bir sakatlıktan dönüp yeniden ne kadar iyi olduğumu herkese ispatladım. Kendimi iyi hissediyorum, gayet sağlıklıyım ve burada mutluyum" dedi.

Tekrar Avrupa'ya dönmek gibi bir niyeti olmadığını da dile getiren İbrahimovic "Bir daha Avrupa'da bir kulübe döneceğimi sanmıyorum. Los Angeles'ta mutluyum. Bu şehirde olmaktan ve bu kulübe hizmet etmekten keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

2018'in Mart ayından Los Angeles Galaxy'ye transfer olan 36 yaşındaki Zlatan İbrahimovic, 19 maçta 15 kez fileleri bulmayı başardı.

