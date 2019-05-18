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Zlatan Ibrahimovic'e 2 maç ceza

FUTBOL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic "şiddet içeren davranış" sebebiyle 2 maç ceza aldı.

Zlatan Ibrahimovic'e 2 maç ceza

MLS Disiplin Komitesi, ligde New York City'ye 2-0 yenildikleri maçın 86. dakikasında rakip kalecinin boynunu sıkan Ibrahimovic'e "şiddet içeren davranış" gerekçesiyle ceza verdiğini açıkladı. Los Angeles Galaxy'de bu sezon çıktığı 10 maçta 8 gol atan İsveçli golcü, takımını Colorado Rapids ve Orlando City ile oynanacak maçlarda yalnız bırakacak.

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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) los angeles galaxy zlatan ibrahimovic

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