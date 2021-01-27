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Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku kavga etti

27.01.2021 08:36 | Son Güncelleme:
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Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku kavga etti

İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan ile Inter karşı karşıya geldi, ortalık fena karıştı. 45. dakikada Inter'in yıldızı Romelu Lukaku ile Milan'ın asi süperstarı Zlatan Ibrahimovic'in kafa kafaya gelmesi geceye damga vurdu. İsveçli futbolcunun rakibine, "Annenin yanına git, seni küçük eşek" dediği ve Lukaku'nun ise cevaben Ibrahimovic'in annesine ve eşine yönelik ağır küfürler sarfettiği iddia edildi.

İtalya Kupası çeyrek finalinde iki Milano ekibinin karşılaştığı mücadelede, Milanlı yıldız Ibrahimovic, Inter'in golcüsü Lukaku ile tartıştı.

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Lukaku'nun annesi, Everton'da oynadığı dönemde oğlunun hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda voodoo büyülerine başvurduğu iddia edilmiş ve bu olay İngiliz basınında çok ses getirmişti.

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Ibra'nın bu olayı maç içerisinde Lukaku'ya hatırlatması ve "Annenin yanına git, seni küçük eşek" demesinden dolayı, Belçikalı futbolcu çılgına döndü. Lukaku'nun Zlatan'ın bu sözleri sonrası, İsveçli yıldızın annesine ve eşine yönelik ağır küfürler sarfettiği iddia edildi.

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Kafa kafaya gelen ikili bir yandan da söz dalaşına devam etti, iki takım futbolcuları da araya girince gerginlik tavan yaptı. Sert tartışma sonucunda maçın hakemi Paolo Valeri, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
BEYAZ VE ZENCİ FUTBOLCULAR , HERGÜN SAATLERCE İDMAN YAPAR TER ATAR KONDÜSYON DEPOLAR VELHASILI KELAM SADEDE GELİRSEM SPORDA IRKÇILIK KÖLELİK TORPİL ADAM KAYIRMACA YOKTUR KİM DAHA ÇOK ÇALIŞIRSA O KAZANIR ÖNE GEÇER SPORUN , SEVDİĞİM TARAFI YANI BUDUR IRKÇILIK YAPMAMASI KİMSENİN KÖLE -EFENDİ OLMAMASI HERKESİN ÇALIŞMASI YORULMASI TER ATMASI KAS YAPMASI
Güzel tiyatro izlettiler dün gece, ikinci yarı zlatan kırmızı kartın ayağını ilk yarı sonunda yapmaya başladı, maçı 2 den 1 e çektiler, iyi götürdüler ....!
SPORDA , ZENCİ BEYAZ KÖLE EFENDİ AYRIMI YOKTUR EĞER SAHADA MÜSABAKADA KOŞABİLMEK MAÇI KAZANABİLMEK İSTİYORSAN İDMANLARDA SAATLERCE KOŞACAN SPOR YAPIP TER ATIP KAS YAPIP KONDÜSYON ELDE EDECEN MESELA BEYAZ BİR FUTBOLCU SPORCU BEN EFENDİYİM ZENCİ SPORCU KÖLE O KOŞSUN SPOR YAPSIN BEN KÖLEMİYİM DERSE NE KASLARI GELİŞİR NEDE KONDÜSYON ELDE EDER NEDE SAHADA KOŞUP GOL ATABİLİR YADA MÜSABAKAYI MAÇI KAZANABİLİR VELHASILI KELAM SADEDE GELİRSEM SPOR , IRKÇILIK YAPMAZ SPORDA KÖLE , EFENDİ İLİŞKİSİ YOKTUR

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