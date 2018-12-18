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Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile sözleşmesini 1 yıl uzattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.12.2018 21:56 | Son Güncelleme

Son dönemlerde kariyeriyle ilgili vereceği karar merakla beklenen Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy'de kaldı. Ibrahimovic, LA Galaxy ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile sözleşmesini 1 yıl uzattı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Los Angeles Galaxy Kulübü, Ibrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.

Kariyeri boyunca Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da görev yapan Ibrahimovic, bu yıl Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de çıktığı 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

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