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  4. Zlatan İbrahimovic, Milan'a dönüş yolunda

Zlatan İbrahimovic, Milan'a dönüş yolunda

İTALYA HABERLERİ  | 27.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Zlatan İbrahimovic, Milan'a dönüş hazırlığı yapıyor. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, 2 yıl formasını giydiği İtalyan ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

İtalya Serie A devi Milan, Zlatan İbrahimovic transferinde mutlu sona ulaştı. İtalya basınında çıkan haberlerde, bir süredir görüşmelerin devam ettiği ve Zlatan Ibrahimovic’in Ocak ayında Milan’a transfer olmayı kabul ettiği belirtildi.

Yöneticiler Paolo Maldini ve Zvonimir Boban ile yaptığı görüşmede eski kulübüyle anlaşmaya varan İbrahimovic, ocak ayından itibaren kırmızı-siyahlı formayı giyecek. Perşembe günü yapılan görüşmenin ardından Milan’ın kendisine yaptığı 6 aylık sözleşme teklifini kabul eden Zlatan Ibrahimovic’in 48 saat içerisinde resmi yanıtını vereceği ifade edildi.

Başarılı golcü daha önce 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Milan forması giymişti. Son olarak ABD’de LA Galaxy forması giyen İsveçli forvet, MLS’te çıktığı 31 maçta 31 gol atıp 8 asist yaptı.

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