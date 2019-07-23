Zlatan Ibrahimovic, rakibi Mohamed El Mounir'in elmacık kemiğini kırdı

ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy’de oynayan dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles FC ile oynanan derbi maçta rakip savunma oyuncusu Mohamed El Mounir’in elmacık kemiğini kırdı. Yaptığı hat-trick ile Los Angeles Galaxy’nin ezeli rakibini 3-2 yenmesini sağlayan Zlatan Ibrahimovic, aynı maçta rakip takımın teknik heyeti ile de küfürlü tartışma yaşadı.

Mohamed El Mounir ile girdiği hava topu mücadelesinde dirseğini kullanan Zlatan Ibrahimovic, rakibinin maçtan sonra hastaneye kaldırılarak ameliyat olmasına neden oldu. Zlatan Ibrahimovic’in müdahalesi sonrasında elmacık kemiği kırılan Mohamed El Mounir, hastanede çektirdiği röntgeni sosyal medya hesabından paylaştı. Röntgende, Mohamed El Mounir’in kırılan elmacık kemiği açık bir şekilde gözlemlendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Zlatan Ibrahimovic “Böyle dolu tribünler karşısında oynadığım derbi maçlarda adrenalin doluyorum. Ligin en önemli maçı olarak görünüyor. Ben de en önemli futbolcu olmak istiyorum” dedi.