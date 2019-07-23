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Zlatan Ibrahimovic, rakibi Mohamed El Mounir'in elmacık kemiğini kırdı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 23.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

Dünya yıldızı futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 37 yaşında olmasına rağmen yeşil sahalarda hala adından söz ettiriyor. Los Angeles Galaxy ve Los Angeles FC arasında oynanan derbiye 3 gol birden atarak damga vuran İsveçli, agresif tavırlarıyla da dikkat çekti.

Zlatan Ibrahimovic, rakibi Mohamed El Mounir'in elmacık kemiğini kırdı

ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy’de oynayan dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles FC ile oynanan derbi maçta rakip savunma oyuncusu Mohamed El Mounir’in elmacık kemiğini kırdı. Yaptığı hat-trick ile Los Angeles Galaxy’nin ezeli rakibini 3-2 yenmesini sağlayan Zlatan Ibrahimovic, aynı maçta rakip takımın teknik heyeti ile de küfürlü tartışma yaşadı.

Mohamed El Mounir ile girdiği hava topu mücadelesinde dirseğini kullanan Zlatan Ibrahimovic, rakibinin maçtan sonra hastaneye kaldırılarak ameliyat olmasına neden oldu. Zlatan Ibrahimovic’in müdahalesi sonrasında elmacık kemiği kırılan Mohamed El Mounir, hastanede çektirdiği röntgeni sosyal medya hesabından paylaştı. Röntgende, Mohamed El Mounir’in kırılan elmacık kemiği açık bir şekilde gözlemlendi.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Zlatan Ibrahimovic “Böyle dolu tribünler karşısında oynadığım derbi maçlarda adrenalin doluyorum. Ligin en önemli maçı olarak görünüyor. Ben de en önemli futbolcu olmak istiyorum” dedi.

Los Angeles Galaxy’ye 23 Mart 2018 tarihinde transfer olan Zlatan Ibrahimovic, ABD ekibi ile çıktığı 44 maçta 38 gol atarken, 10 da asiste imza attı.

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MAÇA DAMGA VURDU

Amerika Major Ligi’nin 21. haftası Los Angeles Galaxy – Los Angeles FC arasında oynanan derbi maça sahne oldu. Los Angeles Galaxy’nin 3-2 kazandığı karşılaşmaya Ibrahimovic damga vurdu. İsveçli yıldız takımının 3 golünün altına imza atarak galibiyetin baş mimarı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Zlatan Ibrahimovic Los Angeles Galaxy

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