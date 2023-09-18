Zlatan Ibrahimovic sürprizi! Milan antrenmanında görüntülendi

1 Temmuz tarihinde futbolculuk kariyerini noktalayan Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın son antrenmanında görüntülendi.
Inter karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet sonrası takıma moral vermek için idmanlara geldiği iddia edilen Ibrahimovic, bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şampiyonar Ligi'nde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek Milan'ın bu dev karşılaşma öncesi özel olarak hazırlandığı öğrenildi.
Zlatan Ibrahimovic, Milan ile 2 Serie A (2010-11, 2021-22) ve 1 İtalya Süper Kupası (2011-12) şampiyonluğu yaşamıştı.