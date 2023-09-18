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Zlatan Ibrahimovic sürprizi! Milan antrenmanında görüntülendi

18.09.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayı başında futbola veda eden Zlatan Ibrahimovic'in Milan idmanında görüntülendi. Takımla birlikte antrenman yapan İsveçli oyuncu dedikoduları ateşledi.

1 Temmuz tarihinde futbolculuk kariyerini noktalayan Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın son antrenmanında görüntülendi.

MAĞLUBİYET SONRASI GELDİ

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Inter karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet sonrası takıma moral vermek için idmanlara geldiği iddia edilen Ibrahimovic, bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şampiyonar Ligi'nde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek Milan'ın bu dev karşılaşma öncesi özel olarak hazırlandığı öğrenildi.

ZLATAN IBRAHIMOVIC, MILAN İLE 3 KUPA KAZANDI

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Zlatan Ibrahimovic, Milan ile 2 Serie A (2010-11, 2021-22) ve 1 İtalya Süper Kupası (2011-12) şampiyonluğu yaşamıştı.

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