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  4. Zonguldak Belediye Başkanı Alan, gazetecilerle bir araya geldi

Zonguldak Belediye Başkanı Alan, gazetecilerle bir araya geldi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.01.2020 22:16 | Son Güncelleme

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, bir restoranda gazeteciler ile bir araya geldi.

Zonguldak Belediye Başkanı Alan, gazetecilerle bir araya geldi

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, bir restoranda gazeteciler ile bir araya geldi. Ulusal ve yerel medya temsilcilerinin katıldığı programa gazeteci dernek ve cemiyet başkanları da katıldı. Gecede konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Bugün sizin gününüz sizlerle olmaktan çok gururluyum. Zonguldak’ta bir değişim için uğraşıyoruz. Zonguldak’ımızı kalkınırsa basın da kalkınacak. 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Davetimize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Zonguldak’ın her yeri bizim. 9 ayda kısa sürece dokunuşlarımız Zonguldak’ı mutlu etti . 2020 yılının Zonguldak’ın hizmet yılı olacağına eminim hepinize sağlıklı mutlu huzurlu yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.

Zonguldak Belediye Başkanı Alan, gazetecilerle bir araya geldi

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