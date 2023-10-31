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Zonguldak Belediyesi’nden minyatür kütüphaneye zarar verenlere tepki

31.10.2023 14:26 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Belediyesi, minyatür kütüphaneye zarar verenlere tepki gösterdi.

Zonguldak Belediyesi’nden minyatür kütüphaneye zarar verenlere tepki

Kent Konseyi işbirliğinde çocuk parklarında hayata geçirilen minyatür kütüphaneye, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Camları kırılan kütüphanedeki kitaplara da zarar verildi. Yaşananlara tepki gösteren Zonguldak Belediyesi, "Önceki günlerde Kent Konseyimiz işbirliğiyle çocuk parklarımızda hayata geçirmiş olduğumuz minyatür kütüphanemizin kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından zarar verildiğini üzülerek görmüş bulunuyoruz. Söz konusu alanda yer alan her şey kamu malıdır ve tüm Zonguldaklılara aittir. Lütfen sosyal alanlarımıza zarar vermeyelim, temiz ve titiz kullanalım" ifadelerine yer verdi.

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