Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesin Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'ndan deprem değerlendirmesi:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, yerkabuğu hareketlerini oluşturan dinamik süreçlerin hızlanmış durumda olduğunu belirterek, "Bunların hızlanması demek bu tip 5'ten büyük depremlerin daha sık yaşanacağının bir göstergesi." dedi.

Kutoğlu, yaptığı açıklamada dünyanın dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve yer kabuğu hareketlerini aktive eden kuvvetlerin olduğunu söyledi.

1999 depreminden bu yana Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma sistematiği nedeniyle en büyük beklentinin Marmara içerisinde olduğunu anlatan Kutoğlu, "Çünkü onu daha yakın öngörebiliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma sistematiği çok düzenli. O yüzden Marmara Denizi'nin içerisinde bir deprem bekleniyor. Bu olacak da zaten. Bu depremlerde onun süresinin yaklaştığının göstergesi çünkü bizim içerisinde Anadolu blokunun bulunduğu sistem birbirine bağlı bir sistem." ifadelerini kullandı.

20 yıldır Marmara depremini beklerken Van, Denizli, Elazığ ve İzmir depremlerini yaşadıklarını ifade eden Kutoğlu, "Bizim dikkatimiz sadece Marmara bölgesine değil, özellikle İstanbul bölgesine değil, Güney Marmara da çok sıkıntılı durumda. Orada tedbirler alınması lazım, aksi takdirde can kaybının yanı sıra Türkiye ciddi ekonomik kayıplara da uğrar. Ülke ekonomisini döndüren çok büyük fabrikaların, tesislerin olduğu yerler söz konusu. Bunun için bizim acilen bu tedbirleri almamız lazım. Şu an dünyayı etkisi altına alan bu dinamik yapılar maksimum seviyelerdeler. Bu birkaç sene daha devam edecek." dedi.