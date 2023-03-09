YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak Devrek Belediyesinde usulsüzlük iddiasına ilişkin 2 çalışan gözaltına alındı

Zonguldak Devrek Belediyesinde usulsüzlük iddiasına ilişkin 2 çalışan gözaltına alındı

09.03.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçe belediyesinde tahsilat makbuzlarında usulsüzlük yaparak kurumu zarara uğrattığı ileri sürülen 2 çalışanın gözaltına alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyeye bağlı şirkette çalışan S.G. ve U.K'nin, pazaryeri esnafına kestikleri tahsilat makbuzlarının az bir miktarını belediye hesabına yatırdığı belirtildi.

Geri kalan meblağın hesaba aktarılmadığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, Kaymakamlık ekibinin rutin mali denetimi sırasında söz konusu personelin eksik evrak verdiğini fark eden mali hizmetler müdürünün olayı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a bildirdiği anlatıldı.

Gelişme üzerine Bozkurt'un, S.G. ve U.K'ye görevden el çektirdiğine değinilen açıklamada, "Konunun incelenmesi için belediye bünyesinde komisyon kuran Başkan Bozkurt, Kaymakamlığın denetim ekibine de bilgi vererek iki personel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, olayı raporlayıp ilgili makama bildirdikten sonra savcılığa bizzat suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an için rakam telaffuz etmek doğru değil. Soruşturmamız devam ediyor. Hem belediye hem Kaymakamlık bünyesinde ekipler tüm işlemleri inceliyor. Hazırladığımız rapor doğrultusunda emniyet iki kişiyi de gözaltına aldı. Bu kişileri şikayet eden benim. Belediyemiz zarara uğratılmıştır. Adli soruşturma sonucunda gereken yapılacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu beklerken kalp krizinden ölen otobüs şoförü toprağa verildiYolcu beklerken kalp krizinden ölen otobüs şoförü toprağa verildi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacak bölümleri belirlendiCerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacak bölümleri belirlendi
Binlerce kişinin hayatı ESBİM ile değişiyorBinlerce kişinin hayatı ESBİM ile değişiyor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Devrek belediye

Zonguldak Namaz Vakitleri 10 Mart Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:07
Öğle
13:08
İkindi
16:23
Akşam
19:00
Yatsı
20:19
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.