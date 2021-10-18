Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da "aşı olun" çağrısı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında ilk 10 il arasında bulunan Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da, vatandaşlara tedbirlere uymaları ve aşı olmaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Zonguldak'ta 551,76, Düzce'de 522,39, Sakarya'da 448,76 ve Bolu'da 415,50 oldu. Böylece bu iller, Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü şehirler arasında ilk 10'da yer aldı.

- "Sağlık personelimiz tüm gücüyle aşılamaya katılıyor"

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine, kentteki vaka sayılarının yüksek seyrettiğini söyledi.

Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyulmada esneklik yaşandığını, aşı olan vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Öğütlü, aşının ya hastalığa engel olduğunu ya da hafif atlatmayı sağladığını kaydetti.

Öğütlü, Kovid-19'la mücadelede en büyük gücün aşılama olduğunu belirterek, "Sağlık personelimiz tüm gücüyle aşılama çalışmalarına katılıyor. Hastanelerimiz, aile sağlık merkezlerimiz, aşı çadırlarımız ve mobil aşı ekiplerimizle vatandaşları aşılamak için sahadayız." dedi.

Sakarya olarak birinci doz aşıda yüzde 85'lere gelindiğini, ikinci dozda ise yüzde 68'e yaklaştıklarını aktaran Öğütlü, risk haritasında tekrar mavi kategoriye geçmek istediklerini kaydetti.

- "Tedbirlere uymamız lazım"

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da vaka artışının yavaşlaması için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kapalı ve kalabalık ortamlara mecbur kalmadıkça girmeyelim, işlerimizi olabildiğince hızlı halledelim. Tedbirleri gevşettiğimiz zaman vaka artışımızda düşüş yaşanmayabilir." dedi.

Yılmaz, aşı oranındaki artışın Kovid-19'la mücadeleyi daha kolay hale getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aşılamada köy ve mahallelerde süreç devam ediyor. Mobil ekiplerimizle faal durumdayız. Aşı merkezlerimize de gelerek vatandaşlarımız aşı olabilir. Vaka sayılarına karşı en güçlü silahımız aşı. Tedbirleri elden bırakmamamız lazım."

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol da Bolu'nun Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorideki iller arasına girdiğini anımsattı.

Mücadeleye devam edilmesi gerektiğini ifade eden Demirkol, "Aşı birimlerimizde her türlü kolaylıkla aşınızı olabilmeniz için bekliyoruz." dedi.

- "Aşı, salgınla mücadelede en büyük silahımız"

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ise vaka sayılarını düşürmek için vatandaşları aşı olmaya davet etti.

"Aşı, salgınla mücadelede en büyük silahımız." diyen Güner, "Aşısını olmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Sağlık çalışanları olarak aynı hassasiyetle mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bizlere destek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Esnaf Arif Kılıç da tedbirlere uyulmadığı sürece Kovid-19'un çirkin yüzünü göstermeye devam ettirdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"İşin ciddiyetinin farkına varmamız lazım. Hastalık tüm dünyayı ilgilendiriyor. Nasıl diğer devletler gerekli önlemleri alıyorsa, yöneticilerimiz de bu işin üzerinde titizlikle durmaktadırlar. İnsanlarımızda bir gevşeme olduğuna şahit oluyoruz ki vaka sayıları arttı. Vakalar, durduk yere artmaz. Bunun önemini bir nebze olsun unutmaya kalkarsak, tekrar eski durumlara düşeriz."

