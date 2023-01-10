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Zonguldak ile Filyos arasındaki tünellerin inşası sürüyor

10.01.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak ile Filyos arasında zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanması amacıyla geçen yıl yapımına başlanan tünellerde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Jandarma Sosyal Tesisi'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, demokrasinin olmazsa olmazlarından kabul edilen basının rolünün her geçen gün arttığını söyledi.

İlk geldiği dönemde kentte ciddi anlamda moral bozukluğu ve stres olduğunu dile getiren, "Doğal gaz inşallah mart ayında vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Doğal gazın çıkması ve bazı yatırımların biraz daha görünür olmasıyla beraber kentte yeniden kendine güven geldi. Bunu OSB'lerde çok rahat görebiliyoruz. Farklı alanlarda sadece kömüre ve çeliğe dayalı ekonomi varken, şu anda çok farklı alanlarda ekonominin, kırsal kalkınmanın harekete geçtiğini görüyoruz." diye konuştu.

Tutulmaz, Filyos bölgesine açılan tünellerin çok ciddi ve hızlı şekilde ilerlediğini belirterek, "Üç ayrı müteahhit şu anda o bölgede çalışma yapıyor. Günde 35-40 metreyi bulan tünel açmaları var. Bunlar ülkemiz açısından çok üst düzey hizmetler. Şu anda 6 ayrı yerde tünel kazılıyor. Şu an itibarıyla 9 kilometrelik tünelin 2 kilometresi bitti. Bir taraftan da betonlama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Her ne kadar istedikleri alanda olmasa da kentte turizmin olabileceğini birlikte görmeye başladıklarını anlatan Tutulmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esas önemli tarafı da UNESCO'ya jeoparkla ilgili başvurumuzdur. UNESCO eğer bunu kabul ederse şehrimiz bir marka değeri daha kazanmış olacak. Bugün itibarıyla UNESCO'da ön ülke bölümünü geçtik. Biz ümitliyiz. Eğer jeopark unvanını alabilirsek UNESCO tarafından ülkemizde 2. jeopark olacağız. Bu çok önemli. Ülkemizin turizm alanında önemli alanlarından birisi olacaktır."

Konuşmanın ardından Vali Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ile gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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