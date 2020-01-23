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Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner: "Tümer Metin tesis ve saha için bürokratik engelleri aşacak"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, milli eski futbolcu Tümer Metin’in Zonguldak ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Tümer Metin’in 20’inci hafta mücadelesinde Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanacak olan Kırklarelispor maçı öncesinde oyunculara moral verdiğini söyleyerek, kendisinin tesis ve antrenman sahanının yapılması noktasında bürokratik engelleri aşacağını söyledi.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner: "Tümer Metin tesis ve saha için bürokratik engelleri aşacak"

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, milli eski futbolcu Tümer Metin’in Zonguldak ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Tümer Metin’in 20’inci hafta mücadelesinde Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanacak olan Kırklarelispor maçı öncesinde oyunculara moral verdiğini söyleyerek, kendisinin tesis ve antrenman sahanının yapılması noktasında bürokratik engelleri aşacağını söyledi. Başkan Caner ayrıca kendisinin kulübü almak gibi niyeti olmadığını ve Zonguldak’a büyük açıdan baktığını vurguladı.

’’Tesis ve saha için bürokratik engelleri aşacak’’
Zonguldak Kömürspor Kulp Başkanı Süleyman Caner, Tümer Metin’in tesis ve saha için bürokratik engelleri aşacağını söyleyerek, ’’Biz zamanında Ertuğrul Sağlamı’da aramıştık, Tümer Metin’i de aradık. Biz bize yardımcı olacak herkesi arıyoruz. Tümer Metin’le de çeşitli defalar görüştük bize yardımcı olmaya çalıştı. Hatta onun vesilesiyle bir defa tesis yardımı aldık. 100 bin TL aldık o zaman. Onu da geçen açıklamamda söyledim. Dünde ziyarette bulundu. Antrenmana gittik. Antrenman sonrasında oyunculara konuşma yaptı. Hemde çok iyi konuşma yaptı. İnşallah da oyuncularımız o konuşmanın etkisiyle gerekeni yapar. Tümer Metin sahanın yapılması için modern bir tesise kavuşmamız için elinden geleni yapacağı söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz.Tesis ve saha için Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşecek. Bürokratik olarak elinden geleni yapacak’’dedi.

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