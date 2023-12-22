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Zonguldak merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı

22.12.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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Zonguldak merkezli 5 ilde çeşitli yöntemler kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9'u yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, ülke genelinde 36 kişinin 13 milyon lirasının dolandırılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik Zonguldak, İstanbul, Adana, Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin başta "sazan sarmalı" (internet üzerinden araç alım satımlarında dolandırıcılık yöntemi) olmak üzere birçok yöntem kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, elde ettikleri suç gelirlerini kripto hesaplara aktararak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonda 8'i İran, 1'i Azerbaycan uyruklu 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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