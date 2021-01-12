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Zonguldak polisinden kahvehaneye kumar baskını

12.01.2021 22:17 | Son Güncelleme:
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Zonguldak polisinden kahvehaneye kumar baskını

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince bir kahvehaneye düzenlenen kumar baskınında 8 şahsa toplam 23 bin 647 TL para cezası uygulandı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince bir kahvehaneye düzenlenen kumar baskınında 8 şahsa toplam 23 bin 647 TL para cezası uygulandı.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kahvehaneye kumar baskını düzenlendi. İhbarı dikkate alan ekipler K.K. (63) isimli şahsın işyerinde “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yaptı. Ayrıca işyeri sahibine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Aykırılıktan 3 bin 180 TL idari para cezası, kumar oynayan 8 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna göre 10 bin 688 TL, maske takmamaktan 7 bin 200 TL, işyerinde kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle 2 bin 579 TL olmak üzere, toplamda 23 bin 647 TL idari para cezası uygulanarak işlem yapıldı.
Adli ve idari işleme gerekçe olarak 4 adet ıstaka, okey taşları, oyun kâğıtları ve 150 TL paraya el konuldu. Zonguldak genelinde kumar oynatılan yerler ve şahıslarla ilgili denetimlere aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.

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