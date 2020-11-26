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Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararları açıkladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.11.2020 20:26 | Son Güncelleme

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisince halk pazarlarına ilişkin yeni kararlar açıklandı.İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisince halk pazarlarına ilişkin yeni kararlar açıklandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığının 25.11.2020 tarihli ve 19753 sayılı “Covid-19 Denetimleri” konulu Genelgesi doğrultusunda kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda her bir pazar yeri için ayrı ayrı olmak üzere belediye sınırları içinde olanlar için belediyelerce, belediye sınırları içinde olmayanlar için Jandarma Komutanlığınca bir yönetici belirlenerek Valilik/Kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılması, salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazar yeri yöneticilerinin denetim ekipleriyle iletişimi ve koordinasyonu etkin şekilde sağlamaları gerektiği kararı alındı.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

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