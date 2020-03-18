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Zonguldak Valiliği’nden 7 il için kar uyarısı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.03.2020 16:01 | Son Güncelleme

Zonguldak Valiliği Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinde yüksek kesimlerde kar yağışına karşı uyardı.Zonguldak Valiliği Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışına karşı uyarılarda bulundu.

Zonguldak Valiliği Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinde yüksek kesimlerde kar yağışına karşı uyardı.
Zonguldak Valiliği Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışına karşı uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18 Mart 2020 gün ve 93 sayılı meteorolojik uyarısında; yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 santimetre) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

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Bozkurt Eczanesi
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