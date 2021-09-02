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Zonguldak Valiliğinden eşinin yaraladığı iddia edilen kadın hakkında açıklama:

02.09.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince de kendisiyle birçok kez görüşme yapılmıştır. Mağdur kadınlarımıza sunulan 'kadına yönelik hizmetler'den yararlanmak istemediğini, kadın konuk evine yerleşme talebinin olmadığını sözlü ve yazılı olarak beyan etmiştir"

Zonguldak Valiliği, eşi tarafından yaralandığı iddia edilen kadının, mağdur kadınlara sunulan "kadına yönelik hizmetler"den yararlanmak istemediğini, kadın konuk evine yerleşme talebinin olmadığını sözlü ve yazılı olarak beyan ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, eşi S.A. tarafından yaralandığı öne sürülen F.A. ile ilgili bazı basın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, konuyla ilgili birçok kez işlem yapıldığı, son olarak bir ay önce yerel basında "Ölmek istemiyorum." şeklinde beyanatı yer alan F.A. lehine önleyici tedbir kararı uygulandığı, eşi S.A'ya 1 Temmuz'da 6 ay süreli önleyici tedbir kararı ve elektronik kelepçe takılması kararı alınmasının sağlandığı aktarıldı.

Elektronik kelepçe takılması kararı uygulama aşamasındayken F.A'nın, 9 Ağustos'ta ilgili mahkeme başkanlığına dilekçeyle başvurarak uygulamanın kaldırılması talebinde bulunduğu, 10 Ağustos tarihli mahkeme kararıyla uygulamanın iptal edildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince de kendisiyle birçok kez görüşme yapılmıştır. Mağdur kadınlarımıza sunulan 'kadına yönelik hizmetler'den yararlanmak istemediğini, kadın konuk evine yerleşme talebinin olmadığını sözlü ve yazılı olarak beyan etmiştir. 31 Ağustos'ta aile içinde sözlü başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda F.A, eşi S.A. tarafından kafasından açık yara oluşacak şekilde yaralanmış, 112 ekiplerince hastaneye sevki sağlanmış, konu ivedilikle adli makamlara intikal ettirilmiştir. Bu arzu edilmeyen üzücü olay sonrasında da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince mağdur F.A. ile görüşme sağlanmış, kendisinin sunulan hizmetlerle ilgili yine hiçbir talebi olmamıştır. Sığınma talebinin olmadığını ifade eden F.A. lehine 60 gün süreli önleyici tedbir kararı alınmıştır."

Açıklamada, Valilik tarafından kadına şiddet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmaya yönelik bilgilendirme ve uyarıların, KADES uygulamasının kadınlara sağladığı imkanların sık aralıklarla sosyal medya hesaplarından duyurulduğu, konuya büyük bir duyarlılıkla yaklaşıldığı vurgulanarak "Başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, büyük önem arz eden kadına şiddet konusundaki görevlerini büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürmektedirler. İlimizde halen kolluk kuvveti tarafından mağdur kadınlarımıza yönelik uygulanan 30 tedbir kararı, mahkeme tarafından uygulanan 86 önleyici tedbir kararı, ayrıca mahkeme tarafından uygulanan 32 koruyucu tedbir kararı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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