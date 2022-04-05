YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak Valisi Tutulmaz, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Zonguldak Valisi Tutulmaz, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Valisi Tutulmaz, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, AA'nın, milletçe büyük özveri, fedakarlık ve destansı kahramanlıklarla yürütülen Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'na tanıklık ettiğini belirtti.

AA'nın, güzel Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"İlkeli, düzeyli, objektif, doğru, güvenilir ve etkili yayıncılık anlayışı ve farkıyla, gerek ülkemiz gerekse dünyanın önde gelen haber ajansları arasında saygın yeri olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılını en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli atlet Kilcioğlu'nun hedefi uluslararası müsabakalarda zirveye koşmakMilli atlet Kilcioğlu'nun hedefi uluslararası müsabakalarda zirveye koşmak
Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildiArdahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
Yozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar çatıları uçurduYozgat ve Kırıkkale'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Nisan Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:29
Yatsı
20:52
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Herkes ünlü oyuncu sandı! Olay benzerlik

Herkes ünlü oyuncu sandı! Olay benzerlik

Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not...

Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.