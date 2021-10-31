Zonguldak Valisi Tutulmaz, Filyos Limanı’ndaki çalışmaları inceledi:

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Filyos Limanı’ndaki çalışmalarla kentte devam eden sanayi yatırımlarını yerinde inceledi.

İlk olarak Mobilya Dekorasyon Ticaret Merkezi'ni, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki Teknopark'ı ve Maden Makinaları İmalatçıları Derneğini ziyaret eden Vali Tutulmaz, daha sonra Bakacakkadı beldesinde bulunan Girişim Sanayi Sitesi ile Gökçebey-Devrek Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi.

Tarım sera bölgesini gezen Tutulmaz, Filyos Endüstri Bölgesi'nde ve Filyos Limanı TPAO Tesisleri'nde yetkililerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Tutulmaz, inşa çalışmalarının devam ettiği Filyos Limanı'nda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın 21. yüzyılda da doğal gaz ve sanayisiyle ülkenin gelişimine katkı sağlayacağını aktardı.

Zonguldak'ta önemli yatırımların hayata geçeceğini belirten Tutulmaz, "Bunların hepsi istihdam, üretim, ülkemizin ve bölgemizin zenginliği demek. TPAO, 3 bin 600 metrelik bir mesafeden doğal gazın buraya getirilmesi için son teknolojiyle çalışıyor. Bizim Türk mühendislerinin katkılarıyla ve projeleriyle bulunduğumuz alana doğal gaz gelecek. Ümidimiz, beklentimiz, çalışmalarımız 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında doğal gazı halkımızın tüketimine vererek kendi enerji kaynağımızı çeşitlendirmek."

- Zonguldak'taki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Bir gazetecinin "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında verilen konser öncesinde İstiklal Marşı'nın okunmadığını ve mehter takımının uzun süre sahnede kaldığını" belirtmesi üzerine Vali Tutulmaz, son yılların en coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bunda en büyük rolün halkın bayrama sahip çıkması olduğunu aktaran Tutulmaz, "Sokaklara halkımız döküldü, kamu kurum ve kuruluşlar valiliğimizin organizasyonunda hep bir elden bu coşkuya katkı sağladı. Gerçekten bütün herkes, 'Son yılların en coşkulu Cumhuriyet Bayramı'ydı.' dediler. Şimdi böyle çok güzel bir bayram kutlarken, Cumhuriyet'in ruhuna uygun şekilde bayram kutlarken halkın katıldığı bir bayram kutlarken - 'bazı marjinal gruplar' diyorum ben açıkçası-, bu marjinal gruplar bu coşkuyu baltalamak istediler, açık söyleyeyim." diye konuştu.

Eleştirenlerin "Mehter akşam olur muymuş" ya da "Ferdi Tayfur'dan türkü söylenir miymiş?" gibi söylemler kullanıldığını kaydeden Vali Tutulmaz, şunları söyledi:

"Kusura bakmasınlar, bu halkın Ferdi Tayfur'a da mehtere de ihtiyacı var. Biz sadece kapalı salonlarda 'Çav Bella' ile Cumhuriyet kutlamıyoruz. Biz Cumhuriyeti halkımızla kutluyoruz. Halkımız mehter istiyorsa mehter, Ferdi Tayfur isterse Ferdi Tayfur olur. Bu, bu kadar basit. Ayrıca mehter gündüz törende vardı, bu coşkunun bir parçası da mehterdi. Mehter orada bayrak marşı, Türkiye'm marşı çaldı. Eğer bayrak marşından, Türkiye'm marşından rahatsızlık duyan varsa kusura bakmasınlar, bu ülkede bayrak marşı da Türkiye'm marşı da çalınacak."

Vali Tutulmaz'a ziyaretlerinde, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ile daire ve şube müdürleri de eşlik etti.

