Zonguldaklı terzi İsmail ustanın elinden 53 yıldır iğne iplik düşmüyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsmail Özdemir, vatani görevini tamamladıktan sonra babasından devraldığı terzilik mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.
İlçe merkezindeki iş yerinde 53 yıldır terziliği sürdüren Özdemir, mesleğini sağlığı yerinde olduğu müddetçe devam ettirmek istiyor.
İsmail Özdemir, AA muhabirine, şevkle mesleğini devam ettirdiğini söyledi.
Askerliğini yaptıktan sonra ilçede kumaşçının çok fazla bulunmadığını anlatan Özdemir, "Rahmetli babama, 'Kumaş alalım, ben de terzilik yapmaya başlayayım.' dedim. Diktiğim elbiselerin kimi dar kimi bol geldi ama kısa zamanda mesleği öğrendim." diye konuştu.
Meslekte çırak yetişmediğinden yakınan Özdemir, "Şimdi vatandaş konfeksiyon giyiniyor ama yine de terzi görmesi gerekiyor. Overlok, paça yapılması gerekir. Bu meslek güzel ama çırak, kalfa yetişmez. Mesleğimden memnunum, gayet temiz meslek. Yaptığın işi temiz yapacaksın. Müşteriyi memnun edersen gerisi kolay." ifadelerini kullandı.
Babasından devraldığı mesleği kendisinden sonra birlikte çalıştığı oğluna devredeceğini aktaran Özdemir, "Bu dükkandan elde ettiğim gelirle 4 çocuğumu büyüttüm, hepsini evlendirdim. Mesleğime sağlığım yerinde olduğu, gözlerim gördüğü müddetçe devam edeceğim." dedi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz