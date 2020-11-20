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Zonguldak’ta 18 bin 168 izolasyon denetimi gerçekleştirildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta il ve ilçe genelinde salgın denetim merkezince 361 ekip ve 2 bin 226 personel tarafından 18 bin 168 denetleme gerçekleştirildi.Denetimlerde il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı.

Zonguldak’ta 18 bin 168 izolasyon denetimi gerçekleştirildi

Zonguldak’ta il ve ilçe genelinde salgın denetim merkezince 361 ekip ve 2 bin 226 personel tarafından 18 bin 168 denetleme gerçekleştirildi.
Denetimlerde il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren 361 ekip 2 bin 226 personel tarafından 203 ihbar değerlendirildi. 2 bin 830 resen denetleme gerçekleştirildi. Buna göre 29 iş yerine 1. uyarı, 8 iş yerine 2.uyarı ve ceza, 41 kişiye izolasyona uymama cezası verilirken 18 bin 168 izolasyon denetimi yapıldı. Korona virüsle mücadelede denetimleri aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

Zonguldak’ta 18 bin 168 izolasyon denetimi gerçekleştirildi

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