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Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

14.06.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli TEM Büro Amirliği ekiplerince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kişinin ilçede saklanabileceği adresler tespit edildi.

Operasyonda, M.A. ve A.A. yakalandı.

İki hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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