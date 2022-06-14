Zonguldak'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ereğli TEM Büro Amirliği ekiplerince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kişinin ilçede saklanabileceği adresler tespit edildi.

Operasyonda, M.A. ve A.A. yakalandı.

İki hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.



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