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Zonguldak’ta 24 bin 332 korona virüs denetimi gerçekleştirildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.11.2020 10:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta il ve ilçe genelinde salgın denetim merkezince 361 ekip ve 2 bin 217 personel tarafından 24 bin 332 denetleme gerçekleştirildi.Denetimlerde il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı.

Zonguldak’ta il ve ilçe genelinde salgın denetim merkezince 361 ekip ve 2 bin 217 personel tarafından 24 bin 332 denetleme gerçekleştirildi.
Denetimlerde il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren 361 ekip 2 bin 217 personel tarafından 205 ihbar değerlendirildi. 2 bin 496 resen denetleme gerçekleştirildi. Buna göre 31 iş yerine 1. uyarı, 25 iş yerine 2.uyarı ve ceza, 52 kişiye izolasyona uymama cezası verilirken 24 bin 332 izolasyon denetimi yapıldı. Korona virüsle mücadelede denetimleri aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

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