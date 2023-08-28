Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 09.00’da Valilik binası önündeki tören alanına çelenklerin sunumu ile başlayacak. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan valilik makamında tebrikleri kabul edecek.

Fevzipaşa Caddesi’nde 09.50’de törene katılanlar ve halkın selamlanmasının ardından tören kutlamaları gerçekleştirilecek. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından kortej geçişi gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde saat 10.00 ila 16.00 saatleri arasında TCGS 86 Bot Komutanlığı Botu vatandaşların ziyaretine açılacak.

