YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlandı

Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlandı

04.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil: - "Yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervimiz var. Bu rezervi yer üstüne çıkarıp ülkemiz sanayisine kazandırma zorunluluğumuz var"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yer altında bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervini çıkarıp ülke sanayisine kazandırma zorunluluklarının olduğunu belirtti.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" etkinliğinde konuşan Yeşil, ülkeler ekonomik krizle boğuşurken, taş kömürünün uluslararası piyasalardaki fiyatlarının büyük oranlarda artmaya devam ettiğini söyledi.

Demir çelik fabrikalarının yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayinin çarklarını döndürebilmek için taş kömürüne ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yeşil, "Yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervimiz var. Bu rezervi yer üstüne çıkarıp ülkemiz sanayisine kazandırma zorunluluğumuz var. Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) kuruluş kapasitesi yılda 5 milyon ton satılabilir taş kömürü üretmektedir. Ancak TTK'de emeklilikler sürüyor, işçi açıklarımız büyüyor. En kısa zamanda taş kömürü üretimini artırmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı gidermek zorundayız." diye konuştu.

Yeşil, yerli ve milli üretimin konuşulduğu, ham madde fiyatlarının yükselmeye devam ettiği, tedarik sorunlarının yaşandığı dönemde, TTK'ye yatırımların yapılması ve işçi açıklarının bir an önce giderilmesi, TTK'nin norm kadroyla çalışır hale getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar, Devrek Belediyesi bando takımı eşliğinde Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü, vatandaşlar ve esnaf da yürüyüşe alkışlarla destek verdi.

Etkinlik, anıta çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyorAltın bozdurmak için gitti, bir daha gelmedi! 9 yıldır mahkeme kapılarını aşındırıyor
PARTNER"Kızımız annesine benziyor""Kızımız annesine benziyor"
Kovid-19 tedbirleri için vatandaşları uyaran eski muhtar salgına yenik düştüKovid-19 tedbirleri için vatandaşları uyaran eski muhtar salgına yenik düştü
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:24
Sabah
07:56
Öğle
12:48
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:57

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Birinci Eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.