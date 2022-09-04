YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Zonguldak'ta 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

04.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5. kattaki pencereden beton zemine düşen yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Ürdünlü ailenin 2 yaşındaki çocukları Viaruf A, 5. katın penceresinden beton zemine düştü.

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen ağır yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandıZonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüGaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyorTürkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:15
Öğle
12:57
İkindi
16:36
Akşam
19:29
Yatsı
20:54
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.