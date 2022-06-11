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Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı

11.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 7 iş yerinin camını kıran şüpheli yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 iş yerinin camını kıran kişi gözaltına alındı.

Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi ile Devrim Bulvarı'nda bir kişi, kapalı oldukları sırada 7 iş yerinin camını yerden aldığı taşlarla kırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Şüpheli Ü.K. (20), Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkisinde yakalandı.

Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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