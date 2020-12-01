YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı

Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.12.2020 10:45 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı

ZONGULDAK(AA) - Zonguldak il genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 8,5 aylık süreçte 1877 kişiye idari veya adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlık ekiplerce, Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli'deki sorumluluk sahalarında cadde, sokak ve açık alanlarda 17 Mart-30 Kasım tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayan 65 yaş üstü 78 kişi ile 20 yaş altı 75 kişiye, 11 şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma sürücüsüne, sahil, mesire ve piknik alanlarında 22 kişiye, karantinayı ihlal eden 34 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 457 kişiye, seyahat izin belgesi olmayan 30 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 385 kişiye, maske takmayan 740 kişi ile kurallara uymayan 24 iş yerine toplam 2 milyon 937 bin 776 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 45 kişi hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:53
Öğle
12:47
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:57

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Site Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.