Zonguldak'ta annesini öldürdüğü iddia edilen sanığa 21 yıl hapis

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 yıl önce annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 21 yıl hapisle cezalandırıldı, kardeşi ve babası beraat etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Özkan U. ile tutuksuz sanıklar S.U. ve baba P.U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son savunmasında Özkan U, kardeşiyle Devrek'te dolaşırken tesadüfen gördükleri M.S'yi takip ederek annesinin yaşadığı evi bulduklarını öne sürerek, "Biz kesinlikle annemi öldürmek amaçlı gitmedik. İkna etmek ve kardeşimi sevdiği için onu da yanımda getirdim. Onu eve götürmek için gittim. Onu o halde görünce ve ileri geri konuşunca cinnet getirdim ve cinayeti işledim. Bundan dolayı çok pişmanım ve affınıza sığınıyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklar ise beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özkan U'yu "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığa verilen cezanın, öldürülen Nazlı U'nun sığınmaevi yerine, evli olduğu halde M.S. ile birlikte yaşamasının yanı sıra tanık beyanları göz önünde bulundurarak, ağır tahrik indirimiyle 21 yıl hapisle cezalandırdı.