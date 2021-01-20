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Zonguldak'ta apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

20.01.2021 19:46 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Şehit Asım Çömeten Sokak'taki apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balkonda mahsur kalan bir kişi, merdivenli itfaiye aracı kullanılarak kurtarıldı.

Yangın sırasında alevlerin arasında kalan ve kendi imkanlarıyla evden çıkan kadın ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın ile dumandan etkilenen kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangın apartmanda hasara yol açtı.

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