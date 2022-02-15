YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta artan Kovid-19 vakalarına karşı aşı çağrısı

Zonguldak'ta artan Kovid-19 vakalarına karşı aşı çağrısı

15.02.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner: - "Hastaneye yatanların yüzde 90'ı, aşısız ya da aşısını tamamlamamış, hatırlatma dozunu yapmamış kişilerden oluşuyor"

Zonguldak'ta artan Kovid-19 vakaları nedeniyle vatandaşlara aşılarını tamamlamaları, hatırlatma dozlarını yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Zonguldak'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta 528,41, 29 Ocak-4 Şubat'ta 908,65 olarak kayıtlara geçti.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, AA muhabirine, vaka sayısının her yerde olduğu gibi Zonguldak'ta da arttığını ancak hastane ve yoğun bakım yatışlarının eskisi gibi çok olmadığını söyledi.

Aşının etkisinin çok belirleyici olduğunu vurgulayan Güner, "Hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız ya da aşısını tamamlamamış, hatırlatma dozunu yapmamış kişilerden oluşuyor. Kentte vaka sayılarının yavaş yavaş düşmesini bekliyoruz." dedi.

Güner, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Aşılamada ülke genelinde iyi bir sıradayız, bu iyi bir şey. Ama artık çift doz da yetmiyor, üçüncü doz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kent sakini Fatih Keserci de herkesin tedbirlere uyması ve aşıları olması gerektiğinin altını çizerek, "Herkesin kendinden çok etrafını, ailesini düşünmesi lazım. Bir kişinin cezasını birçok insanın çekmesine gerek yok. Herkes aşısını olmalı, bunun başka alternatifi yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta "can dostlar" gençler sayesinde sıcak yuvalarına kavuşuyorZonguldak'ta "can dostlar" gençler sayesinde sıcak yuvalarına kavuşuyor
Kahramanmaraş'ta kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldüKahramanmaraş'ta kazaya karışan otomobillerin çarptığı yaya öldü
MİT mensuplarının ifşasına ilişkin davada cezası onanan Hülya Kılınç tutuklandıMİT mensuplarının ifşasına ilişkin davada cezası onanan Hülya Kılınç tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Aşı

Zonguldak Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
13:12
İkindi
16:05
Akşam
18:34
Yatsı
19:54
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

Gezegendeki en tenha nokta! Covid yok ama anında ölebilirsiniz

Gezegendeki en tenha nokta! Covid yok ama anında ölebilirsiniz

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.