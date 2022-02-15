Zonguldak'ta artan Kovid-19 vakalarına karşı aşı çağrısı

Zonguldak'ta artan Kovid-19 vakaları nedeniyle vatandaşlara aşılarını tamamlamaları, hatırlatma dozlarını yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Zonguldak'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta 528,41, 29 Ocak-4 Şubat'ta 908,65 olarak kayıtlara geçti.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, AA muhabirine, vaka sayısının her yerde olduğu gibi Zonguldak'ta da arttığını ancak hastane ve yoğun bakım yatışlarının eskisi gibi çok olmadığını söyledi.

Aşının etkisinin çok belirleyici olduğunu vurgulayan Güner, "Hastaneye yatanların yüzde 90'ı aşısız ya da aşısını tamamlamamış, hatırlatma dozunu yapmamış kişilerden oluşuyor. Kentte vaka sayılarının yavaş yavaş düşmesini bekliyoruz." dedi.

Güner, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Aşılamada ülke genelinde iyi bir sıradayız, bu iyi bir şey. Ama artık çift doz da yetmiyor, üçüncü doz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kent sakini Fatih Keserci de herkesin tedbirlere uyması ve aşıları olması gerektiğinin altını çizerek, "Herkesin kendinden çok etrafını, ailesini düşünmesi lazım. Bir kişinin cezasını birçok insanın çekmesine gerek yok. Herkes aşısını olmalı, bunun başka alternatifi yok." diye konuştu.

