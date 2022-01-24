Zonguldak'ta balkonda mahsur kalan yaralı martıları itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralı oldukları için mahsur kaldıkları evin balkonundan itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 martı tedavi altına alındı.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde apartman dairesinin balkonunda yaralı 2 martı gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Merdivenle balkona çıkan ekipler, yaraları nedeniyle uçamayan martıları kurtardı.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yaralı martıların Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildiğini belirterek, "Balkona sığınmışlar sonra da orada mahsur kalmışlar. Bize durum bildirilince yaralı martıları alarak veterinerlerimize teslim ettik. Tedavilerinin ardından yeniden doğaya salınacaklardır." dedi.



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