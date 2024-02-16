YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 3 aydır aranıyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 3 aydır aranıyor

AA AA
16.02.2024 13:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar 3 aydır sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personeline yönelik 90 gündür arama çalışması yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, karadan tarama yaparken elverişsiz hava şartları nedeniyle denizden liman içi ve dışında arama yapılamıyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket de olumsuz hava koşulları sebebiyle çalışmalara ara verdi. Limana demirleyen geminin, uygun koşulların oluşmasının ardından yeniden faaliyete başlayacağı öğrenildi.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri ise sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya’da ikinci el otomobil bayisindeki yangın korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendiAntalya’da ikinci el otomobil bayisindeki yangın korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi
Demir çelik fabrikasında korkutan yangınDemir çelik fabrikasında korkutan yangın
Bursa'da "Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi" açıldıBursa'da "Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi" açıldı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli batan gemi

Zonguldak Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:41
Öğle
13:12
İkindi
16:04
Akşam
18:33
Yatsı
19:54

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Kilimli eczanesi
Kilimli
Kampüs eczanesi
Kozlu
Gönenç eczanesi
Caycuma
Yazicioglu eczanesi
Alapli
Furkan eczanesi
Gokcebey
Gülden eczanesi
Kilimli
Acar eczanesi
Caycuma
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.