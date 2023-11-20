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Zonguldak'ta batan geminin personeline yönelik arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

20.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan gemideki mürettebata yönelik arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren fırtına ve sağanağın hafiflemesiyle, dün sabah saatlerinde batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 12 kişilik Türk mürettebatın bulunması için havadan, denizden ve karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ekipleri, dalgıçlar, jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı faaliyetlere 1 helikopter, 1 uçak ve 2 bot eşlik ediyor.

Şu ana kadar 1 denizcinin cansız bedenine ulaşılan çalışmalar çok yönlü sürdürülüyor.

Öte yandan dün sabah aynı limanda fırtınanın etkisiyle ikiye bölünerek kıyıya vuran Kamerun Bayraklı geminin 13 personelinin itfaiye ekiplerince tahliye edilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu arada belediye ekipleri, fırtına ve sağanaktan etkilenen ilçe merkezinde ve sahilde temizlik çalışması yapıyor. İş yerleri zarar gören vatandaşlar da kendi imkanlarıyla dükkanlarında su tahliyesi ve temizlik işlemlerini yürütüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra iletişimin kesildiği Türk bayraklı "Kafkametler" adlı 12 kişilik Türk mürettebatı bulunan geminin, fırtınanın etkisiyle sürüklendikten sonra mendireğe çarparak battığını açıklamıştı.

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