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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama kurtarma çalışmaları sürüyor

21.11.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmaları karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Hava şartlarının kısmen iyileşmesi üzerine denizden ve havadan da çalışmalara başlandı.

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 11 personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

Öte yandan geminin 12 kişilik mürettebatından birinin cansız bedenine dün ulaşılmıştı.

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Denizci çalışma kuru yük gemisi

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