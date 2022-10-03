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Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

03.10.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Müftü Mahallesi eski terminal mevkisinde V.M. ile Y.E.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.E.Ç. göğsünden, V.M. ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

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