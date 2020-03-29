Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, dün aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet C'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

V.Y. ile Ahmet C. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Y. tabancayla Ahmet C'yi yaralanmıştı.

Devrek Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Ahmet C. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

