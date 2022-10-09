Zonguldak'ta bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kapalı pazar yerinde bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İstasyon Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde F.A, dün, karşılaştığı U.G'yi silahla vurarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan U.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı, olayda kullandığı tabancayla kısa sürede gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen F.A. tutuklandı.



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