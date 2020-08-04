YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta bir mahalle karantinaya alındı

Zonguldak'ta bir mahalle karantinaya alındı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.08.2020 15:26 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir mahalle karantinaya alındı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Hacıoğlu Mahallesi'nde, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığının belirlenmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

Karar üzerine yaklaşık 14 hanede 40 kişinin yaşadığı mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı, bölgeye uyarı yazısı asıldı.

Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, AA muhabirine, arife günü mahallede ikamet eden bir kişinin testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu kişinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlendi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca mahallede karantina uygulaması başladı." diye konuştu.

Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığını aktaran Taşdan, vatandaşların ihtiyaçlarının kaymakamlıkça karşılanacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:04
İkindi
16:58
Akşam
20:14
Yatsı
21:51

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Site Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Eylemcilerle Polis Arasında Afiş Gerginliği

Eylemcilerle Polis Arasında Afiş Gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.