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Zonguldak'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 48 yıl 3 ay hapis talebi

AA AA
19.04.2024 13:31
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Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kuaför dükkanı sahibinin 48 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, kadın kuaföründe çıraklık eğitimi gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kuaför dükkanı sahibi H.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

H.E. hakkında hazırlanan ve Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadelerine yer verilen mağdur, Ağustos 2023'ten beri yanında staj yaptığı H.E'nin sözlü ve mesaj yoluyla başlayan tacizlerinin dokunmaya, kendisini kısıtlamaya ve kıskanmaya dönüştüğünü ileri sürdü.

Sanık H.E'nin herkesi dükkandan gönderdikten sonra kıyafetlerini çıkartmaya zorladığını ancak buna izin vermediğini, daha sonra da kendisini sıkıştırınca uzak durması için bıçak çektiğini belirten mağdur, sanığın dediklerini yapmayınca bağırdığını ve kendisini darbettiğini savundu. Mağdur, H.E'nin kendisini iş yerine kilitlediğini anlatarak, kendisinin ise kapıyı yedek anahtarla açıp yaşadıklarını öğretmenine anlattığını kaydetti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık H.E. ise işletmede huzursuzluk çıkardığını iddia ettiği çalışanının, buna devam etmesi halinde işten çıkaracağını söylemesi ve maaş haricinde para vermeyi kesmesi nedeniyle kendisine iftira attığını öne sürdü.

Mağdurun yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu aktarılan adli muayene raporunda ise olay tarihinde tadilat nedeniyle iş yerinde güvenlik kamerası bulunmadığı, sonrasında takıldığı ancak sistemin, tutanak tutulduğunda kayıt yapmadığı, işletme çevresinde iş yerini gösteren güvenlik kamerasına da rastlanılmadığı bildirildi.

Raporda, şüphelinin telefonundaki incelemelerde herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı, WhatsApp uygulamasının öncesinde kullanıldığı ancak mevcut durumda cihazda bulunmadığı için incelenemediği, Instagram uygulamasının yüklü olduğu ancak çıkış yapılması nedeniyle inceleme yapılamadığı, başkaca bir sosyal medya uygulamasının da bulunmadığı ifade edildi.

İddianamede, tutuklu sanık H.E'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 33 yıl 9 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 10 yıl ve "çocuğa karşı cinsel taciz"den 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Zonguldak'ta kadın kuaföründe çıraklık eğitimi alan 14 yaşındaki kız çocuğunun işletme sahibi H.E'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine ailesi şikayetçi olmuş, çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınan zanlı, 31 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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