Zonguldak'ta denize düşen lise öğrencisi kurtarıldı

Zonguldak'ta denize düşen lise öğrencisi, sahil güvenlik tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Lise öğrencisi B.Y, Yayla Mahallesi Fener Caddesi 100. Yıl Gezi Yolu Sokak'taki kayalıkların bulunduğu bölgeden denize düştü.

B.Y'nin sesini duyan balık tutan kişilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, lise öğrencisini kurtararak karaya çıkardı.

B.Y, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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